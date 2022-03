Portugal e Espanha aceleram detalhes do pacto ibérico

O rascunho operacional do acordo entre Portugal e Espanha, para tectos máximos no preço do gás natural, seguirá ainda esta semana para aval de Bruxelas. Há ainda muito para ser decidido e, para já, fala-se de dois leilões: um no mercado ibérico e outro, com valores diferentes, com o resto do bloco europeu. Na calha estão também multas a empresas que furem o sistema e que podem chegar a 60 milhões de euros.

Portugal e Espanha aceleram detalhes do pacto ibérico









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Portugal e Espanha aceleram detalhes do pacto ibérico O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar