Portugal 2033: O 13.º mais rico da UE após reformas ou não faz nada e cai para 25.º

"É a criação de condições de crescimento económico que retém e atrai população (e capitais) para gerar riqueza, dado o nível de vida relativo de partida", conclui o Gabinete de Estudos Económicos, Empresarias e de Políticas Públicas (G3E2P) da Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP), na apresentação do segundo capítulo do primeiro número da publicação "Economia e empresas: tendências, perspetivas e propostas".

Neste capítulo, que mostra os principais resultados de um modelo de dinâmicas relativas de nível de vida e população na União Europeia, com projeções em retrospetiva e em perspetiva para Portugal, "aponta-se como objetivo ambicioso, mas realizável, que Portugal atinja a 13.ª posição em nível de vida na União Europeia (UE) em 2033, entrando assim na metade de países mais prósperos (com a atual configuração de 27 países), o que levará ainda a uma população superior", realça a FEP, em comunicado.





Para que isso aconteça, o G3E2P da FEP explica que o crescimento económico anual de Portugal "terá de superar a média simples dos valores de crescimento dos países da UE – o novo referencial estratégico proposto no estudo – entre 1,4 e 1,7 pontos percentuais (p.p.), consoante os cenários, o que corresponde a valores absolutos entre 3,1% e 3,8%, mas as metas em diferencial são mais robustas".

Ora, "diferenciais entre 0,4 a 0,6 p.p. acima da média apenas permitem alcançar a metade de países mais ricos da UE em 2043", sublinha, alertando que, "sem alteração de políticas, Portugal pode cair para a 25º posição em nível de vida em 2033 e registar uma perda bastante significativa de população (superior à prevista no Ageing Report)".





Para os autores deste estudo, o recente surto de crescimento económico "não é estrutural, mas um resultado de impulsos temporários do turismo e do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)", afiançando que "os resultados do modelo inovador" por si apresentados "são muito significativos e as projeções incorporam vários cenários, o que lhes confere uma elevada robustez".





De acordo com as suas conclusões, "apostar em reformas estruturais que elevem o potencial de crescimento da economia, incluindo aproveitar melhor os apoios europeus disponíveis (cujo impacto é reduzido e temporário, atendendo às projeções da Comissão Europeia para o nosso crescimento potencial), é crucial para melhorar o nosso nível de vida relativo e preservar a dimensão populacional – bem como a soberania do país, que não existe sem povo –, preparando o fim previsível desses apoios", considera.





"Há uma necessidade urgente de adotar reformas estruturais conducentes a um maior crescimento económico. A sua não adoção resultou numa economia pouco mais que estagnada, em empobrecimento (queda de posições em nível de vida na UE) e numa perda relativa de população entre 1999 e 2022, que se tornará em perda absoluta nas próximas décadas devido ao baixo nível de vida a que chegamos", destaca Óscar Afonso, diretor da FEP e candidato a deputado na lista da AD pelo Porto.

Quanto às projeções em retrospetiva, se a nossa economia tivesse crescido ao ritmo da média simples dos países da UE desde 1999 (ou seja, 2,4% ao ano, em vez de 0,9%), "em 2022 teríamos alcançado a 12.ª posição em nível de vida (em vez da 20ª, a 7ª pior), claramente na metade de países mais ricos, e teríamos mais um milhão de pessoas. Crescendo ao ritmo da UE (1,5%), teríamos ficado na 19.ª posição, pouco melhor", frisa.

O estudo nota que "a média simples de crescimento dos países da UE, o novo referencial estratégico base proposto, em que cada país pesa o mesmo, continuará a ser mais ambicioso nas próximas décadas do que crescer ao ritmo da UE e (pior ainda) a área Euro, os referenciais dos nossos governos, cuja dinâmica é travada pelo forte peso das três maiores economias da UE (Alemanha, França e Itália), há muito estagnadas", como o G3E2P da FEP considera que fica demonstrado no segundo capítulo do primeiro número da publicação "Economia e empresas: tendências, perspetivas e propostas".





