“Sem criação de riqueza, os 20 anos seguintes serão mais duros”, avisa Nuno Amado

Nuno Amado avisa que sem medidas para o crescimento, as duas décadas seguintes serão mais difíceis do que as anteriores.

“Sem criação de riqueza, os 20 anos seguintes serão mais duros”, avisa Nuno Amado









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: “Sem criação de riqueza, os 20 anos seguintes serão mais duros”, avisa Nuno Amado O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar