Portugal ainda perde mais de 700 milhões em receita de IVA

É o valor mais baixo registado em cinco anos no desvio entre o IVA cobrado e o IVA teórico, mas mesmo assim, o montante é considerável. Em 2021, último ano com dados disponíveis, Portugal perdeu 713 milhões de euros de receita deste imposto por via de fraudes e evasão fiscais, falências e insolvências.





