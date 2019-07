O ajuste direto feito pelo filho do secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, com a empresa que forneceu as golas antifumo e os kits de proteção contra incêndios viola a lei da contratação pública. Portugal pode ser obrigado a devolver os fundos comunitários.

De acordo com o Jornal de Notícias , o Estado deve comprar bens e serviços através de concurso público. Porém, a Foxtrot Aventura, empresa que forneceu as golas antifumo e os kits, foi contratada pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) mediante a figura legal da consulta prévia.