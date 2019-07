Secretário de Estado responsabiliza Proteção Civil pela compra de kits

O secretário de Estado José Artur Neves garante que a o processo de aquisição de compra dos polémicos kits de proteção distribuídos no âmbito do programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras, que incluem golas feitas com materiais inflamáveis, foi da responsabilidade da Proteção Civil.





"Os contratos aplicados e as condições de seleção dos concorrentes são da responsabilidade da Autoridade Nacional de Proteção Civil e esse trabalho foi desenvolvido — e seguramente que do inquérito que foi mandado instruir por parte do senhor ministro [Eduardo Cabrita] resultarão as conclusões", disse José Artur Neves aos jornalistas.