Portugal contraria subida da produção industrial na UE e regista segundo maior recuo

A produção industrial subiu 3,5% na União Europeia (UE), segundo os dados revelados esta terça-feira pelo Eurostat. Em comparação com igual período do ano passado, a produção industrial aumentou 3,6% entre os Estados-membros, mas Portugal registou, em contraciclo, a segunda maior descida homóloga.Os dados do serviço de estatísticas europeu mostram que, em termos homólogos as maiores subidas da produção industrial foram registadas na Lituânia (22,7%), Grécia (17,2%) e Dinamarca (14%). Em sentido contrário, as principais quebras verificaram-se na Roménia (-6,6%), Portugal (-6,5%) e República Checa (-4,9%).Em comparação com outubro de 2020, a produção de bens de capital cresceu 3%, a energia aumentou 1,7%, enquanto a produção de bens de consumo duráveis subiu 1,3% e os bens de consumo não duráveis avançou 0,7%. Já a produção de bens intermediários caiu 0,3% no conjunto de países que integram a UE.Considerando apenas a zona euro, a produção industrial avançou em outubro 3,3%. Face a outubro de 2020, a produção de bens de consumo não duráveis cresceu 6,9%, os bens de capital subiu 5,2%, os bens de consumo duráveis aumentaram 2,3% e os bens intermediários 2,1%. Em contraciclo, a produção de energia caiu 1,0%.Na variação em cadeia, ou seja, face ao mês anterior, a produção industrial aumentou 1,1% na zona euro e 1,2% na UE.

Face a setembro, a Alemanha, Eslováquia (3,0% cada) e Grécia (2,5%) registaram os maiores aumentos na produção industrial. Por seu turno, a Estónia (-2,4%), a Letónia (-1,5%), os Países Baixos e Roménia (-0,9% cada) contabilizaram os principais recuos na produção industrial em comparação com setembro.