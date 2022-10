Défice recua na Zona Euro. Portugal com maior excedente

Leia Também Portugal contraria subida da produção industrial na UE e regista segundo maior recuo

O défice recuou na Zona Euro, no segundo trimestre, para os 2,1% do Produto Interno Bruto (PIB) na Zona Euro e os 1,8% na União Europeia (UE) e Portugal teve o maior excedente (3,0%), segundo o Eurostat.Nas duas áreas, o défice público mantém uma tendência em baixa desde o primeiro trimestre de 2021 e compara-se, entre abril e junho, com o de 6,8% na Zona Euro e o de 6,2% na UE face ao período homólogo.Também na comparação em cadeia, o défice recuou face aos 2,5% do PIB nos países da moeda única e aos 2,3% no conjunto dos 27 Estados-membros.Segundo o serviço estatístico da UE, o recuo do rácio défice em relação ao PIB diminuiu, na Zona Euro, devido a um maior aumento das receitas totais em relação às despesas totais, bem como a um PIB mais elevado, em comparação com o primeiro trimestre de 2022.As receitas e despesas totais continuaram a ser influenciadas pelas políticas públicas em resposta à pandemia de covid-19, mas em menor medida do que nos trimestres anteriores, salienta o Eurostat.Entre os países para os quais há dados disponíveis, Portugal (3,0%), Países Baixos (2,4%), Lituânia (1,9%), Estónia (1,8%), a Dinamarca (1,2%), a Áustria (1,0%) e o Luxemburgo (0,6%) apresentaram excedentes nas contas públicas.Já Malta (-6,6%), Espanha (-4,2%) e Bélgica (-4,0%) registaram os maiores défices públicos no segundo trimestre.O peso da dívida em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) recuou, no segundo trimestre, para os 94,2% na zona euro e os 87,5% na União Europeia (UE), mantendo Portugal a terceira mais alta (123,4%), divulga o Eurostat.De acordo com os dados divulgados pelo serviço estatístico europeu, na zona euro, a dívida pública recuou para os 94,2% do PIB face à de 97,9% do período homólogo e à de 95,2% dos primeiros três meses do ano.Na UE, o rácio da dívida pública compara-se com 90,5% do PIB no segundo trimestre de 2021 e o de 87,5% registados entre janeiro e março deste ano.A Grécia (182,1%), a Itália (150,2%), Portugal (123,4%), Espanha (116,1%), França (113,1%) e Bélgica (108,3%) apresentaram, entre abril e junho, os maiores pesos das dívidas públicas em relação ao PIB e os menores foram registados, por seu lado, na Estónia (16,7%), na Bulgária (21,3%) e no Luxemburgo (25,4%).