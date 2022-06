Produção industrial cai 2% em abril em Portugal, depois de crescer 4,5% em março

Leia Também Portugal contraria subida da produção industrial na UE e regista segundo maior recuo

A produção industrial na União Europeia caiu 0,5% em abril, face ao período homólogo, de acordo com os dados mais recentes do Eurostat, divulgados esta quarta-feira. A queda face ao mesmo mês do ano passado está diretamente relacionada com os aumentos registados neste período nos preços do gás natural nos mercados europeus, o que por consequência fez disparar também os preços da energia elétrica, com as falhas nas cadeias de abastecimento e de componentes, entre outras condicionantes.Olhando apenas para a Zona Euro, esta redução foi mais acentuada: 2% num ano.Já comparando abril de 2022 com o mês anterior, a produção industrial (com ajuste sazonal) aumentou 0,4% na Zona Euro e 0,3% na UE. Em março, a indústria da União Europeia tinha produzido menos 1% e menos 1,4% na Zona Euro.Em Portugal, o Eurostat dá conta que a produção industrial caiu 2% em abril de 2022, depois de ter começado o ano em forte redução (menos 5,1%), recuperando depois em fevereiro (0,8%) e março (4,5%).Se a comparação for com o período homólogo, a indústria nacional está a produzir menos este ano do que em 2021 (menos 4,4% em janeiro, menos 5.5% em fevereiro, depois uma subida para 0,4% em março e de novo menos 2,1% em abril).Por setores, os mais afetados na UE neste último ano foram a produção de bens de capital (menos 7,5%), enquanto a produção de bens intermediários aumentou 0,5%, a energia 3,6%, os bens de consumo duráveis 4,9% e os bens de consumo não duráveis 7,5%.Entre os Estados-Membros para os quais existem dados disponíveis, os maiores decréscimos anuais na produção anual foram registados na Irlanda (menos 30,9%), Eslováquia (menos 9,6%) e Malta (menos 9,4%). Os maiores aumentos foram observados na Lituânia (mais 20,6%), Dinamarca (mais 17,0%) e Bulgária (mais 16,9%).