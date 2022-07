Produção industrial aumenta em maio na zona euro e na UE

Leia Também Portugal contraria subida da produção industrial na UE e regista segundo maior recuo

A produção industrial aumentou em maio 1,6% na zona euro e 2,7% no conjunto da União Europeia (UE), face ao mesmo mês de 2021, segundo dados publicados esta quarta-feira pelo gabinete oficial de estatísticas da UE.De acordo com o Eurostat, na comparação em cadeia, face a abril passado, a produção industrial registou ligeiras subidas tanto no espaço da moeda única, de 0,8%, como no conjunto dos 27 Estados-membros, de 0,6%.Na variação homóloga, em comparação com maio do ano passado, os maiores crescimentos foram observados na Bulgária (20,2%), Dinamarca (17,2%) e Polónia (12,5%), enquanto os maiores recuos foram registados em Malta (-4,8%), Luxemburgo (-2,1%) e Alemanha (-1,4%).Já face a abril deste ano, Irlanda (13,9%), Grécia (2,6%) e República Checa (2,4%) registaram as maiores subidas, enquanto os principais quedas foram observadas na Lituânia (-7,6%), Países Baixos (-3,3%) e Luxemburgo (-2,9%).Em Portugal, a produção industrial cresceu 3,2% na comparação homóloga, mas registou um ligeiro recuo, de 0,5%, na comparação em cadeia.