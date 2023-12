Leia Também Preços da produção industrial na UE com aumento homólogo de 27,4% em novembro

De acordo com os mais recentes dados do Eurostat, divulgados esta quarta-feira, a produção industrial na Zona Euro caiu 6,6% em outubro, por comparação com igual período do ano passado, enquanto no total da União Europeia a queda foi de 5,5%.Olhando apenas para o mês de outubro face a setembro de 2023, a produção industrial caiu 0,7% na Zona Euro e 0,5% na UE. Em setembro, a queda já tinha sido de 1% na Zona Euro e de 0,8% na UE. Em outubro, a produção de todas as categorias de bens caiu na Zona Euro e na UE, exceto no que diz respeito aos bens de consumo duráveis e à energia, que aumentaram. A produção de energia aumentou 2,2% em outubro na União Europeia.Em termos anuais, na Zona Euro as maiores quedas na produção industrial em outubro foral registadas nos bens de capital (-9.7%), bens de consumo não duráveis (-7.8%) e duráveis (-6.2%), bens intermédios (-4.1%) e energia (-0,5%).Já na UE a produção de bens de capital caiu 8%, os bens de consumo duráveis caíram 7%, os não duráveis caíram 5,2% e os bens intermédios 4.4%, enquanto a produção de energia subiu 0,3%.No que diz respeito aos Estados-membros, as maiores quedas anuais foram registadas na Irlanda (-34%), Estónia (-12,2%) e Países Baixos (-11,1%). Já os maiores aumentos aconteceram na Grécia (+10,8%), Dinamarca (+6,9%) e Eslováquia (+4,4%).