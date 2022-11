O presidente da Comissão de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), Pedro Dominguinhos, acredita que Portugal deverá receber um novo "cheque" do PRR em novembro, pela concretização de um conjunto de marcos e metas que tinham sido acordados com a Comissão Europeia."Até agora, temos um adiantamento, o primeiro pedido de pagamento e está submetido o segundo pedido de pagamento e estou convencido de que, durante o mês de novembro, haverá uma resposta da Comissão Europeia. E no primeiro trimestre de 2003, vamos submeter um novo pedido de reembolso", referiu, em entrevista ao Negócios e à Antena 1.Pedro Dominguinhos referia-se ao segundo pedido de pagamento, que foi entregue por Portugal a Bruxelas no final de setembro. Este novo pedido de desembolso é no valor total de 1,8 mil milhões de euros (1,7 mil milhões de euros em subvenções e 109 milhões de euros em empréstimos) e deve-se ao cumprimento de 20 marcos e metas.A previsão baseia-se no facto de a Comissão Europeia dispor de dois meses para avaliar os pedidos de desembolso de novas verbas do PRR, após o cumprimento de um conjunto de marcos e metas acordadas com os diferentes Estados-membros.O primeiro desembolso do PRR, no valor de 1,16 mil milhões foi aprovado em março pela Comissão Europeia e foi pago em maio. Antes disso, Portugal já tinha beneficiado de um pré-financiamento em agosto, no valor de 2,2 mil milhões.