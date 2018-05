Jovens portugueses são dos europeus que saem mais tarde de casa dos pais

Os jovens portugueses saem da casa dos pais, em média, aos 29,2 anos de idade, o que representa o sétimo valor mais elevado entre oa países da União Europeia, segundo dados do Eurostat publicados esta terça-feira, 15 de Maio.





Em Portugal, os jovens do sexo masculino saem de casa aos 30,2 anos de idade, enquanto a média europeia é de 27 anos. Já as jovens mulheres portuguesas deixam a casa dos progenitores aos 28,2 anos de idade. A média na Europa ronda os 25 anos.





Segundo o estudo "Adeus pais: Quando é que os jovens europeus deixam o ninho", os jovens europeus saem de casa dos pais por volta dos 26 anos, mas existem diferenças significativas entres os Estados-membros. Isto porque nos países nórdicos os jovens têm, em média, 20 anos quando decidem sair de casa dos pais, enquanto em Malta e na Croácia só o fazem por volta dos 32 anos de idade, de acordo com o Eurostat.





A Suécia (21 anos), a Dinamarca (21,1 anos), a Finlândia (21,9 anos) e o Luxemburgo (21,4 anos) são os países onde os jovens se tornam independentes mais cedo.





Portugal está na lista dos países onde os jovens ficam mais tempo na casa dos progenitores antes de decidirem "sair do ninho" juntamente com Malta (32,2 anos), Croácia (31,9 anos), Eslováquia (30,8 anos), Itália (30,1 anos), Grécia (29,4 anos) e Espanha (29,3 anos).





Em todos os Estados-Membros da União Europeia regista-se uma maior tendência das jovens mulheres em deixar o agregado familiar mais cedo do que os homens. As maiores diferenças entre os sexos foram registadas na Roménia, cerca de 25,6 anos de idade para as mulheres e 30,3 anos para os homens.