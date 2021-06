Portugal fecha semestre europeu com Cimeira da Recuperação em Lisboa

Chama-se Cimeira da Recuperação e vai ser a última grande iniciativa da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Agendado para 30 de junho, o evento pretende ser "uma reflexão conjunta sobre o legado da crise provocada pela pandemia e sobre o futuro da economia europeia".

É no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, que o ministro das Finanças, João Leão, vai receber o homólogo da Eslovénia e os ministros da Economia de França e Espanha, além do Comissário Europeu da Economia, Paolo Gentiloni, e um conjunto de economistas de renome.

Olivier Blanchard (Peterson Institute for International Economics), Paul de Grauwe (London School of Economics), Richard Baldwin (Graduate Institute e editor-chefe da VoxEU.org) e Zsolt Darvas (Bruegel) são nomes já confirmados no evento, que acontece precisamente no último dia da presidência portuguesa.

Nesta iniciativa, que visa debater a reforma da economia europeia pós-covid e repensar o modelo de governação económica da UE, vão estar também a eurodeputada Margarida Marques, relatora da revisão do quadro legislativo macroeconómico, e Vítor Constâncio, antigo vice-presidente do BCE e governador do Banco de Portugal.A presidência rotativa do Conselho da UE passa para a Eslovénia a partir de 1 de julho.