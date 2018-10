Portugal já avisou a União Europeia que quer manter mudança da hora

O Governo português anunciou à União Europeia que quer manter a mudança de hora. Além disso, "manifestou discordância" relativamente à proposta da Comissão Europeia, confirmou o Ministério do Planeamento ao jornal Público, esta quinta-feira, 25 de Outubro.

A Comissão Europeia propõe que 2019 seja o último ano em que se ajustam os relógios em Março e Outubro. E as decisões dos Estados-membros deverão ser tomadas até Abril.

Cada país decidirá qual o horário que quer implementar, se o de Verão se o de Inverno. Sendo certo que, se esta proposta de Comissão for aprovada, não será possível que se voltem a acertar os relógios com base na sazonalidade. Ainda assim, poderá haver alterações na legislação que entrará em vigor.

Bruxelas propõe que "a última mudança obrigatória para a hora de Verão ocorra no domingo, 31 de Março de 2019. Em seguida, os Estados-Membros que desejassem mudar permanentemente para a hora de Inverno poderiam fazer uma última mudança de horas sazonal no domingo, 27 de Outubro de 2019. Após essa data, as mudanças de hora sazonais deixariam de ser possíveis".

Numa entrevista à TVI, o primeiro-ministro português afirmou que o Governo não vai abolir a mudança de hora por não ver razões "para contrariar a ciência".

"Acho que o bom e único critério é o critério da ciência e o que foi expresso até ao momento pela entidade competente, que é o Observatório Astronómico de Lisboa, é o entendimento que em Portugal devemos manter este regime de horário, com uma hora de Verão e uma hora de Inverno", disse António Costa, no início deste mês.

Esta opinião do Governo tem por base um relatório do director do Observatório Astronómico. "A melhor argumentação para não acabar com a mudança da hora é que já passámos por isto e as pessoas não gostaram", disse Rui Agostinho ao Público.

Mudança de hora em Setembro

Além de defender a manutenção do regime, o director do Observatório Astronómico afirma que a transição para o horário de Inverno deveria acontecer no final de Setembro e não no final de Outubro. Isto porque considera que a mudança seria mais suave. "Era essa a tradição no continente europeu, à excepção das ilhas britânicas que faziam no final de Outubro e assim acabou por ficar [em 1995]", explicou o responsável.

Por exemplo, uma pessoa que sai do trabalho às 17:30, em Setembro ainda tem mais do que uma hora de sol. Mas quando muda a hora em Outubro, passa a ter apenas dez minutos de sol. Se a mudança fosse feita um mês antes, "ainda consegue usufruir dessa luz solar e o impacto não é tão negativo", afirmou Rui Agostinho.