Portugal já desceu do pódio das dívidas públicas europeias, confirma Eurostat

O rácio da dívida pública portuguesa voltou a conhecer no segundo trimestre deste ano uma das maiores reduções a nível europeu, saindo do pódio dos mais endividados e passando ao quinto lugar, confirma nesta segunda-feira o Eurostat.

O peso da dívida pública portuguesa ficou, nas contas já apuradas, em 110,1% do PIB, deixando agora pela frente Grécia (166,5% do PIB), Itália (142,4% do PIB), França (111,9% do PIB) e Espanha (111,2% do PIB).

A Bélgica permanece ainda atrás de Portugal (106% do PIB), mas deverá terminar este ano com um rácio de dívida pública mais elevado.

O Ministério das Finanças de Fernando Medina, recorde-se, prevê que o nível de endividamento público nacional caia neste ano para 103% do PIB, e fique já no final de 2024 abaixo de 100% do PIB (98,9% do PIB).

Apesar de a dívida nominal das administrações públicas ter continuado a aumentar (para cerca de 280 mil milhões de euros no segundo trimestre), a evolução da economia tem permitido reduzir o rácio da divida pública.

No segundo trimestre, Portugal surge com a terceira maior redução a nível europeu (2,2 pontos percentuais), atrás de Letónia (3,5 pontos percentuais) e Croácia (2,6 pontos percentuais).

Já na comparação com o segundo trimestre do ano passado, o rácio de endividamento público português recua 11,8 pontos percentuais, naquela que é a segunda maior quebra da União Europeia, atrás da Grécia (16,6 pontos percentuais).

Os dados do Eurostat desta segunda-feira mostram também que, no segundo trimestre, Portugal regista o nono maior excedente público entre os 27, equivalendo a 1% do PIB (689 milhões de euros).