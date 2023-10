Dívida das empresas estagna e a das famílias começa a recuar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O "stock" da dívida das famílias registou em agosto a primeira quebra homóloga em mais de quatro anos, recuando 0,1% face ao um ano antes, mostram nesta segunda-feira as estatísticas atualizadas do Banco de Portugal (BdP) para o endividamento do sector não financeiro.

Desde o início do ano que o endividamento dos particulares tem vindo a cair, tendo em agosto passado a registar um nível inferior ao de um ano antes, nos 149,8 mil milhões de euros.

A redução homóloga corresponde a 257 milhões de euros. Em termos mensais, a quebra foi de 105 milhões milhões de euros em agosto, essencialmente junto do sector financeiro, segundo o BdP.

Também o nível de endividamento das empresas não financeiras ficou estagnado em agosto face a um ano antes, com uma variação residual de 0,04%, para 295,2 mil milhões de euros. A variação corresponde a mais cerca de 398 milhões de euros.

Em termos mensais, o endividamento das empresas cresce, no entanto, cerca de 1,4 mil milhões de euros "devido à emissão de títulos de dívida de longo prazo", explica o BdP.

Já a dívida das administrações e empresas públicas tornou em agosto a registar alguma subida, a rondar os cem milhões de euros, passando aos 366,2 mil milhões de euros. Face a um ano antes, são mais 11,4 mil milhões de euros, ou 3,2%.

Estes últimos dados do BdP indicam que o endividamento total do sector não financeiro atingia 811,2 mil milhões de euros em agosto, atingindo um novo máximo.