Portugal recupera poder de compra com exportações no 1.º trimestre

Ao fim de dois anos, o país superou as perdas nos termos de troca entre janeiro e março. Cada bem exportado vale agora mais do que um bem importado, o que se traduz num aumento do poder de compra do país.



Mariline Alves Joana Almeida JoanaAlmeida@negocios.pt 20:00







As exportações de bens cresceram acima das importações nos primeiros três meses do ano, contribuindo para uma melhoria do saldo da balança comercial. Mas o primeiro trimestre trouxe também outra boa notícia para Portugal: os termos de troca inverteram a trajetória negativa. Ou seja, entre janeiro e março, o país ganhou poder de compra, com cada bem exportado a permitir comprar mais ao exterior.



Portugal recupera poder de compra com exportações no 1.º trimestre









