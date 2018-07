Portugal regista a pior taxa de poupança da UE no primeiro trimestre

Reuters

Household savings rate highest in Sweden (18.9%), Germany (17.4%), and the Netherlands (14.1%) among EU Member States, in the first quarter of 2018. Lowest savings rates in Portugal (4.0%), the United Kingdom (4.4%) and Spain (5.0%). https://t.co/AnlLcOLqof pic.twitter.com/ujcZUfsLRs — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) 27 de julho de 2018

Os portugueses pouparam 4% do seu rendimento no primeiro trimestre de 2018, uma taxa quatro vezes inferior à da Suécia, o Estado-membro com a maior taxa de poupança. Os dados foram publicados esta sexta-feira, dia 27 de Julho, e estão ajustados de efeitos de sazonalidade.É a primeira vez que o Eurostat publica este indicador ajustado de sazonalidade. Anteriormente, o gabinete de estatísticas apenas publicava a média da Zona Euro , sem desagregar por país. Ainda assim, neste momento não existem dados para a Dinamarca, Grécia, Irlanda, Áustria, Polónia e Roménia.A taxa é calculada dividindo a poupança pelo total do rendimento disponível num agregado familiar. Por outras palavras, é o dinheiro que não foi para despesa.A maior taxa de poupança nos primeiros três meses deste ano foi registada na Suécia onde os agregados familiares poupam quase um quinto (18,9%) do seu rendimento disponível. Segue-se a Alemanha com 17,4%, a Holanda com 14,1% e França (13,2%).Do outro lado da tabela encontra-se Portugal, que é o Estado-membro que menos poupa, na base de dados actual. Em média, os portugueses pouparam 4% do seu rendimento disponível. Segue-se o Reino Unido com 4,4%, Espanha com 5% e a República Checa (8,5%).Portugal encontra-se abaixo da média da Zona Euro e da União Europeia (10%). Na realidade, os dados do Eurostat mostram que no primeiro trimestre de 2018 a taxa de poupança em Portugal foi um terço da média da Zona Euro (12%).