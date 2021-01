Portugal tem excesso de mortalidade há dez semanas

O País está com excesso de mortalidade há dez semanas consecutivas, ou seja, o número de óbitos registados é superior ao que seria de esperar para esta época do ano. Os números, adiantados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, são citados pelo Público.

A principal justificação para este fenómeno terá a ver com o facto de o número de óbitos com covid-19 não ter descido nas últimas semanas e continuar muito elevado, mas o Instituto não avança uma explicação oficial. Apesar de haver casos de infeções respiratórias provocadas por outros vírus, ao contrário do que é comum acontecer nesta época do ano na última semana não foram reportados casos de gripe.

Depois de um decréscimo nas últimas semanas de dezembro, a pressão sobre os cuidados de saúde primário está também a aumentar, indica o Instituto Ricardo Jorge. as consultas nos centros de saúde voltaram a crescer, com a maior pressão a verificar-se no Alentejo, onde o número de atendimentos disparou, atingindo o valor mais elevado do ano. É também no Alentejo que a taxa de mortalidade é mais elevada.