Portugal tem segunda maior aceleração de preços do euro

Estimativa rápida do Eurostat aponta para uma estabilização da variação de preços no mês de agosto. Energia foi a única componente do cabaz a acelerar. Portugal foi dos países onde os preços mais aceleraram, ficando só atrás do Luxemburgo.

