Portugal vai bater recorde de fundos europeus em 2023

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ano de 2023 vai bater os recordes no lucro de fundos europeus a chegar a Portugal, avança a edição do Jornal de Notícias desta segunda-feira.





De acordo com o jornal, nas previsões que o Governo inscreveu na proposta do Orçamento do Estado para 2023, o saldo positivo nas transferências entre Portugal e o orçamento europeu é de 7.924 milhões ao longo de 2023. Este valor dá uma média de 21,7 milhões por dia, que servem para impulsionar o investimento público.





No total, diz o JN, Bruxelas vai transferir 10 449 milhões de euros para Portugal em 2023, aos que se desconta o que Portugal paga para o orçamento europeu, de 2525 milhões – chegando ao saldo positivo é de 7924 milhões. A maior parcela de fundos chega através da execução do Portugal 2020.



Entre novas linhas e aquisição de frota, o investimento na ferrovia deverá ser o que absorve maiores parcelas destes fundos europeus.