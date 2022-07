Poupança das famílias na Zona Euro sobe para 15% no primeiro trimestre do ano

A taxa de poupança das famílias da Zona Euro aumentou para 15% no primeiro trimestre de 2022, acima dos 14,1% registados no quarto trimestre de 2021, divulgou esta terça-feira o Eurostat.O aumento de 1,9% do consumo a um ritmo inferior ao rendimento bruto disponível das famílias, justifica o gabinete de estatística da União Europeia, explica o aumento da taxa de poupança das famílias no bloco da moeda única. O pico da taxa de poupança das famílias na Zona Euro foi alcançado em 2020, ano marcado por sucessivos confinamentos devido à pandemia de covid-19.Também a taxa de investimento das famílias subiu de 9,8% para 10,2% no primeiro trimestre deste ano, sendo o valor mais elevado desde o primeiro trimestre de 2009. Valor justificado por um aumento de 6,9% na formação bruta de capital fixo, a um ritmo mais acelerado do que o rendimento bruto disponível das famílias (2,9%).Por outro, o lucro das empresas passou de 40,8% para 39,2% na Zona Euro. Por outro lado a taxa de investimento das empresas subiu para 24,2%, dos 23,8% registados no trimestre anterior.