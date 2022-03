Economia da zona euro cresce 5,3% em 2021. Portugal abaixo da média

Leia Também PIB supera expectativas e cresce 4,9% em 2021

Leia Também Portugal é o terceiro país com maior taxa de emprego para mulheres nascidas fora da UE

da recessão histórica do ano anterior. Em 2020, a economia encolheu 8,4% por causa da crise gerada pela pandemia de covid-19, mas no ano seguinte o PIB português recuperou para o maior crescimento em mais de três décadas.Já Portugal cresceu acima da média da UE e da zona euro no quarto trimestre, avançando 1,6% em cadeia e 5,8% em termos homólogos.A Eslovénia foi o país que obteve a maior subida do PIB face ao trimestre anterior (5,4%), seguindo-se Malta (2,3%), Espanha e Hungria (ambos com 2%). Mas houve Estados-membros da UE que viram a sua economia recuar no quarto trimestre face ao terceiro: Irlanda (-5,4%), Áustria (-1,5%), Alemanha (-0,3%), Croácia, Letónia e Roménia (-0,1% cada).No quarto trimestre de 2021, a despesa de consumo das famílias diminuiu 0,6% tanto na zona Euro como na UE, com os receios da variante Ómicron. No trimestre homólogo, o consumo das famílias cresceu 4,5% na zona euro e 4,3% na UE.Já o consumo público aumentou 0,5% na zona Euro e 0,6% na UE no quarto trimestre de 2021, acelerando ligeiramente face ao trimestre homólogo.O destaque vai para a formação bruta de capital fixo, que aumentou 3,5% na zona euro e 3% na UE no quarto trimestre (no trimestre homólogo tinha recuado 0,9% e 0,8%, respetivamente).As exportações aumentaram 2,9% na zona euro e 3% na UE (acelerando também face ao quarto trimestre de 2020) e as importações aumentaram 4,6% na zona euro e 4,1% in the EU (disparando face ao período homólogo).Assim, o consumo das famílias teve um contributo negativo para o crescimento do PIB, tanto na zona Euro como na UE (de 0,3 pontos). Já o consumo público e a formação bruta de capital fixo contribuiram positivamente para o crescimento do PIB, em 0,1 pontos e de 0,7 pontos, respetivamente.