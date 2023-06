PR angolano exonera ministro da Coordenação Económica, governador do BNA vai assumir o cargo

O Presidente angolano exonerou esta quinta-feira o ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, nomeando para o seu lugar o governador do Banco Nacional de Angola (BNA), José Lima Massano.A exoneração de Nunes Júnior e nomeação de Lima Massano foi divulgada através de um comunicado, enviado pelos serviços de imprensa de João Lourenço, e é justificada apenas com "conveniência de serviço".Manuel Nunes Júnior é demitido uma semana depois de o governo anunciar a subida do preço da gasolina em consequência da retirada parcial dos subsídios aos combustíveis.A medida suscitou protestos de taxistas e moto taxistas em várias províncias, de que resultaram mortos e feridos, com estes profissionais, que beneficiam de isenções, a queixarem-se de atrasos na entrega dos cartões que lhes permitem aceder ao beneficio.Às autoridades angolanas assumiram falhas na comunicação e têm organizado sessões de esclarecimento com diversos setores ao longo desta semanaPara 17 de junho está a ser convocado um protesto contra a subida do preço do combustível a nível nacional.