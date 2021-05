Praias vão ter semáforos, mas com novo significado e multa para falta de máscara

O Governo decidiu manter para as praias as mesmas regras que já vigoravam no ano passado, sendo que este ano já se lhes aplicarão as novas regras em matéria de contraordenações. Os semáforos também continuarão, mas com novo significado.

