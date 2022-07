Preço das casas disparou 10,5% na UE. Em Portugal aumento foi de 12,5%

Os preços das casas na União Europeia dispararam 10,5% no primeiro trimestre de 2022 face ao período homólogo. Já na Zona Euro, o aumento foi de 9,8%. Os dados foram esta sexta-feira divulgados pelo Eurostat, que revela tratar-se do maior aumento do preço deste índice na UE desde o quarto trimestre de 2006 e o maior desde 2005 na Zona Euro.



Em Portugal, os preços das casas subiram 12,5% no primeiro trimestre do ano face ao mesmo período do ano anterior e 1,3% face ao último trimestre.





O aumento dos preços verificou-se em todos os Estados-membros do bloco europeu, sendo que em 17 países – entre os quais Portugal - ultrapassou os 10%.Os maiores aumentos face ao período homólogo registaram-se na República Checa (24,7%), na Estónia (21%) e na Hungria (20,6%). Já o Chipre (1,1%), a Finlândia (4,3%) e a Itália (4,6%) foram os países onde o preço das casas menos subiu.Quando comparado com o trimestre anterior verifica-se a mesma tendência de aumento em todos os Estados-membros, com Malta (0,4%), Chipre (0,5%) e Alemanha (0,8%) a registar os menores aumentos.