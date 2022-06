Imobiliárias e especialistas afastam risco de bolha

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Apesar dos aumentos acentuados nos preços do mercado da habitação, da subida recente das taxas de juro e da Euribor a que se soma o aumento da inflação – que acentua a perda do poder de compra das famílias –, as imobiliárias e os especialistas do setor afastam a curto e médio prazo o cenário de bolha no setor. Sobretudo no segmento residencial de luxo.Fora das previsões apontadas pelas imobiliárias ...