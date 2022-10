Preços das casas escalam 9,3% na Zona Euro. Portugal ultrapassa média

Os preços das casas subiram 9,3% na Zona Euro no segundo trimestre de 2022, quando comparado com o período homólogo. Já no conjunto da União Europeia, segundo os dados esta sexta-feira divulgados pelo Eurostat, a escalada foi de 9,9%.Comparativamente ao primeiro trimestre deste ano, os preços subiram 2,3% tanto na Zona Euro como na União Europeia.Todos os Estados-membros viram um aumento anual dos preços das casas no segundo trimestre, sendo que em 16 dos países a subida foi superior a 10%. "Os maiores aumentos verificaram-se na Estónia (27,4%), na República Checa (23,1%), na Hungria (22,8%) e na Lituânia (22,1%)", detalha o instituto europeu de estatísticas. Já o Chipre, a Finlândia e a Dinamarca foram os países onde a escalada de preços foi menor, com 2%, 2,2% e 2,8%, respetivamente.Se compararmos apenas com o trimestre anterior, o cenário é também de aumento em todos os Estados-membros, com a Estónia a liderar o maior avanço.Em Portugal, os preços das casas aumentaram 13,2% face ao segundo trimestre de 2021, superando a média do conjunto da UE e da Zona Euro. Já face ao primeiro trimestre, a subida foi de 3,1%.Na vizinha Espanha, o aumento anual foi de 8,1%, enquanto em Itália foi de 5,2%.