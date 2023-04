Preço das frutas e legumes continua a acelerar, apesar de alívio geral

Inflação nos alimentos foi de 19,3% em março, menos do que os 20,1% registados no mês anterior. Mas, apesar do alívio nos preços, há produtos alimentares que continuam a acelerar. Óleos e carne têm maiores abrandamentos.

Preço das frutas e legumes continua a acelerar, apesar de alívio geral









