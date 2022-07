Preços da produção industrial aumentaram quase 26% em junho

Os preços da produção industrial aumentaram um quarto em junho face ao mesmo período do ano passado. É o que indica o índice de preços na produção industrial (IPPI) do Instituto Nacional de Estatística. A subida foi de 25,7% no mês passado, um aumento de 1,2 pontos percentuais face a maio.O resultado foi fortemente influenciado pela evolução dos preços da "energia" e dos "bens intermédios", que registaram um incremento de 12,6 p.p. e 8,4 p.p., respetivamente. Em termos homólogos a "energia" duplicou, registando um aumento de 63,6% e os "bens intermédios" registaram um aumento de 22,3%. Sem estes dois agrupamentos, a variação homóloga do índice situou-se em 10,9%, depois de ter sido de 10,3% em maio.Nas secções, as "indústrias transformadoras" apresentaram uma variação face ao mesmo período do ano passado de 25,75%, contribuindo com 22,9 pontos percentuais para uma variação do índice total, em termos homólogos.Em termos mensais, os preços na produção industrial aumentaram 2,5% em junho, 1,9 p.p. relativamente a maio. Mais uma vez, o agrupamento de "energia" contribuíu para a variação do índice total em 1,8 p.p. A secção das indústrias transformadoras registou um aumento mensal de 3,4%.No segundo trimestre do ano o índice agregado passou de uma variação homóloga de 22,02% para 25%. Os agrupamentos de "energia" e "bens intermédios" continuam a ser os que mais pesam e resultaram em variações de 61,1% e 23,1% (63,5% e 19,9% no trimestre anterior).