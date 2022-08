Preços na produção industrial na UE aceleraram 36,1% em junho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O índice de preços na produção industrial na União Europeia aumentou 36,1% em junho face ao mesmo período de 2021, divulgou esta quarta-feira o Eurostat. Já na Zona Euro a subida foi de 35,8%. Em Portugal, o aumento foi de 27,3% quando comparado com junho de 2021.

Em relação ao mês de maio, o custo na produção industrial avançou 1,3% no bloco europeu e 1,1% na Zona Euro, tratando-se de uma subida mais alta do que a verificada no mês anterior, 0,7% e 0,5%, respetivamente.

Leia Também Produção industrial avança 3,7% em junho

Em termos setoriais, na Zona Euro, face a junho de 2021, os preços na produção industrial aumentaram 92,8% na energia, 23,8% nos bens intermediários e 12,5% nos bens de consumo não-duradouros no mês de junho. Já nos bens de consumo duradouro a subida foi de 9,5% e nos bens de capital de 7,8%. "Excluindo o setor da energia os preços na indústria aumentaram 15,6%", detalha o instituto de estatísticas europeu.

Leia Também Preços da produção industrial aumentaram quase 26% em junho

Olhando para a União Europeia, também o setor da energia registou o maior aumento, com uma subida de 92% em junho face ao período homólogo. Excluindo este setor, o avanço dos preços na produção industrial foi de 16,2%.

A subida dos preços verificou-se em todos os Estados-Membros, com a Roménia (61,2%), a Dinamarca (55,5%) e a Lituânia (52,5%) a liderarem a lista de países que viram os maiores aumentos.