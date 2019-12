Preços em Portugal sobem em novembro pela primeira vez em cinco meses

O índice de preços no consumidor (IPC) em Portugal subiu 0,3% em novembro, face ao mesmo mês do ano passado, uma evolução positiva que não se verificava desde o mês de junho, e que confirma a primeira estimativa do INE avançada no final do mês de outubro.





Os dados revelados esta quarta-feira, 11 de dezembro, pelo Instituto Nacional de Estatística, mostram que a taxa de inflação voltou para terreno negativo, no mês passado, depois de um outubro com inflação nula e três meses consecutivos de inflação negativa, anteriormente.