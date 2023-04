Preços já baixariam sem mexer no IVA, defende João Leão

Já era expectável que os preços dos alimentos baixassem, pela redução do preço do gás, e mesmo sem a descida do IVA para 0%, diz o ex-ministro das Finanças. João Leão preferia dar mais às famílias mais pobres.

