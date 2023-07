Preços na produção caem 5,8%, maior queda desde maio de 2020

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os preços na produção industrial diminuíram 5,8% no mês de junho face ao mesmo período do ano passado, mantendo a tendência decrescente iniciada em abril, revelam os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta quarta-feira. Em maio a redução tinha sido de 3,5%.

Refira-se que esta foi a maior queda registada desde maio de 2020, mês em que os preços na produção industrial tiveram uma redução de 6,6%. Desde então a trajetória de quebra manteve-se até fevereiro de 2021, ainda que com reduções progressivamente menores, e a partir de março de 2021 começaram a subir todos os meses, tendo registado, em março do ano passado, pouco depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, um pico, com aumentos de 26,6% em termos homólogos.



Contabilizando todo o segundo trimestre do ano, estes preços diminuíram 3,4%, o que contrasta com o aumento de 6,3% sentido nos primeiros três meses de 2023.

Em maio, a energia, à semelhança dos meses anteriores, foi o agrupamento que mais contribuiu para a descida (-6,4 p.p.), sem a qual os preços na produção industrial teriam aumentado 0,8% (2,2% em maio), sublinha o INE.

Já o agrupamento dos bens de consumo, com uma variação homóloga de 6,4% (8,1% em maio) registou o único contributo positivo (1,8 p.p. em junho, 2,3 p.p. no mês anterior), revelam as estatísticas agora conhecidas.

Por secções, destaca o INE, as indústrias transformadoras deram o contributo mais expressivo para a variação do índice total (-3,5 p.p.), originado pela variação de -3,9% em junho (variação nula em maio). A secção de eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio apresentou uma variação de -24,8% e contribuiu com -2,2 p.p. (-34,7% e -3,4 p.p. no mês precedente).