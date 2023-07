Preços na produção industrial recuam em maio na Zona Euro e UE

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Leia Também Produção industrial aumenta 21% em 2022

Os preços na produção industrial recuaram, em maio, 1,5% na Zona Euro e 0,5% na União Europeia (UE), face ao mesmo mês de 2022, segundo dados divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat.Segundo o serviço estatístico europeu, na comparação com abril, o indicador diminuiu 1,9% na Zona Euro 1,8% na UE.Na comparação homóloga, os preços na produção industrial tiveram uma forte baixa no setor da energia (-13,3%) e, entre os Estados-membros, os maiores recuos observaram-se na Grécia (-20,6%), Irlanda (-9,7%) e Bélgica (-9,6%)), tendo os principais avanços sido registados, por seu lado, na Hungria (36,3%), Eslováquia (21,0%) e Letónia (12,0%).Face a abril, as principais baixas observaram-se na Irlanda (-7,4%), Itália (-3,1%) e Finlândia (-3,0%), tendo Chipre (2,8%) e Malta (0,4%) registado os únicos aumentos.Em Portugal, o indicador recuou 5,5% face a maio de 2022 e 1,3% na comparação em cadeia.