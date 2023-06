Produção industrial na Zona Euro aumentou 1% em abril. Tinha caído no mês anterior

A produção industrial na Zona Euro aumentou 1% durante em abril face ao mês anterior, de acordo com as estimativas do Eurostat divulgadas esta quarta-feira. No conjunto da União Europeia (UE) a tendência foi também de crescimento, mas mais reduzido, de 0.7%. Em março tinha-se registado uma queda neste indicador, que diminuiu 3,8% na zona euro e 3,2% na UE. Em termos homólogos, comparando com abril de 2022, a produção industrial aumentou 0,2% na zona euro e 0,1% na UE.

Entre os Estados-Membros para os quais existem dados disponíveis, os aumentos mensais mais elevados registaram-se na Irlanda (+21,5%), Lituânia (+2,8%) e Suécia (+1,4%). As maiores quedas foram observadas na Eslovénia (7,9%), Portugal (-5,5%) e Holanda (-3,5%), refere o instituto de estatísticas da UE.

No caso concreto de Portugal, refira-se que a quebra foi até superior à do mês anterior, já que em março tinha diminuído 4,5%.

No conjunto da Zona Euro, o destaque foi para a produção de bens de capital, que cresceu 14,7% em abril (12,1% no conjunto da UE). Também na energia a tendência foi de crescimento, de 1% (0,3% na UE). Já a produção de bens intermédios registou uma queda de 1% e os bens de consumo duráveis também um recuo de 2,6%.

Este é mais um indicador que poderá ser levado em conta pelo Banco Central Europeu que nesta quinta-feira anuncia nova decisão sobre taxas de juro.