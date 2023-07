Produção industrial aumenta 21% em 2022

Leia Também Produção industrial com queda homóloga de 4,5% em maio à boleia da energia

A produção industrial aumentou 21%, em termos nominais, em 2022, fixando-se em 117,2 mil milhões de euros, superior em 15% face aos 96,8 mil milhões de euros em 2021. Relativamente a 2019 foi também registado um crescimento de 24,5%. Os dados constam dos resultados provisórios do inquérito anual à produção industrial do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgado esta terça-feira."Parte significativa desta variação é justificada pelo efeito de aumento de preços, dado que o índice de preços na produção industrial (IPPI) registou um aumento homólogo de 20,5% em 2022", detalha o INE.Os maiores contributos para a evolução das vendas de produtos e prestação de serviços verificaram-se nas atividades de fabricação de coque, de produtos petrolíferos refinados e aglomerados de combustíveis, com um contributo de 5,5 pontos percentuais.As indústrias alimentares contribuíram 3,1 pontos percentuais, ao passo que a fabricação de pasta, papel, cartão e seus artigos deram um contributo de 1,8 pontos percentuais."De acordo com o IPPI, estas divisões encontram-se entre as que registaram as maiores variações de preços na produção industrial em 2022 face a 2021, destacando-se o aumento de 26,4%" nas indústrias alimentares, justifica o gabinete de estatísticas.A divisão 10, das indústrias alimentares, manteve-se a com maior peso relativo no total da produção industrial, com 13,2%, tendo crescido 23,8% face a 2021. O segundo maior peso foi da divisão 19, fabricação de coque, de produtos petrolíferos refinados e de aglomerados de combustíveis, com 10,2 milhões de euros, com um crescimento de 79,3% face a 2021. Em terceiro lugar, a fabricação de veículos automóveis pesou 9,1%, crescendo 12,9% em 2022 face ao ano anterior."Entre os produtos com maior valor de vendas destacaram-se os gasóleos e marine diesel, a gasolina para motores e as outras partes e acessórios para veículos automóveis, tratores e veículos para usos especiais", destaca ainda o INE.