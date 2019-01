Presidente da Liga dos Chineses em Portugal avisa que muitos "vistos gold" estão a ir embora

O presidente da Liga dos Chineses em Portugal assume que o "caso dos vistos gold" perturbou as relações entre os dirigentes portugueses e a comunidade chinesa porque se instalou um clima de medo. Numa entrevista exclusiva ao Weekend, que será publicada esta sexta-feira no Negócios, Y Ping Chow refere ainda que a burocracia e o custo elevado da renovação dos "vistos gold" está a levar muitos cidadãos chineses a venderem os imóveis que compraram e partirem.





O representante da comunidade chinesa revela também que há neste momento movimentações para criar uma Câmara de Comércio China-Portugal, que terá a Liga como representante dessa nova entidade em Portugal, e cujo objetivo será captar investimentos de empresas chinesas para Portugal e para os países africanos de língua portuguesa.





Y Ping Chow defende que se deveria apostar na criação de uma estrutura de desenvolvimento no aeroporto de Beja para que se torne uma alternativa ao transporte de mercadorias chinesas por via férrea, que demora 15 dias a chegar a Madrid. Por via aérea as mercadorias demorariam dois dias a chegar a Portugal, afirma. Para ler esta sexta-feira no Weekend.