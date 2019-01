Y Ping Chow: Com o "caso dos Vistos Gold", os portugueses ficaram receosos de contactar com a comunidade chinesa

O presidente da Liga dos Chineses em Portugal chegou ao Porto com sete anos, em 1962. Numa altura em que a comunidade se prepara para entrar no Ano Novo Chinês, que se celebra a 5 de fevereiro, Y Ping Chow considera que Portugal não está a aproveitar bem a política dos "vistos gold" e alerta que muitos chineses estão a sair do país por causa dos atrasos na burocracia e dos custos associados à renovação dos documentos. Nos negócios, há muito caminho a explorar pelos dois países, sobretudo em África. Por cá, o desenvolvimento do aeroporto de Beja pode ser uma alternativa à entrada de mercadorias chinesas no país.