Presidente da República já foi informado da demissão de Marta Temido

Marcelo Rebelo de Sousa já foi formalmente informado da demissão de Marta Temido do cargo de Ministra da Saúde.Numa nota enviada à comunicação social, o Presidente da República indica que "foi informado pelo Primeiro-Ministro, no início do dia de hoje, da intenção da Ministra da Saúde, Marta Temido, de cessar as suas funções, posição essa que aceitava."A nota adianta ainda que Marcelo espera, agora, "a formalização do pedido de exoneração, bem como da proposta de nomeação de novo titular, nos termos do artigo 133.º, alínea h), da Constituição".Na noite desta segunda-feira, e no seguimento e da notícia da morte de uma grávida, Marta Temido pediu a demissão do cargo de ministra da Saúde, considerando considera que "deixou de ter condições para se manter no cargo", segundo uma nota do Ministério da Saúde enviada às redações.O setor da Saúde apontou a saída da governante como "inevitável" e expectável". Já os partidos com assento parlamentar consideram que a saída de Marta Temido do governo foi "tardia" e pedem "sinais claros" de "mudança de políticas" para o SNS.Fonte próxima do gabinete de António Costa indica que a substituição da ministra da Saúde "não será rápida", uma vez que o Governo estará focado, nos próximos tempos,