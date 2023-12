Presidente do CFP: alterações ao OE sem “impacto expressivo”, mas podem eliminar excedente

As propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2024, nomeadamente a eliminação do aumento do IUC para carros antigos, não terão um impacto significativo, mas podem mexer no valor do saldo final, alerta a presidente do CFP.

