Presidente promulga medidas de apoio a quem tem crédito à habitação

O Presidente da República promulgou esta asegunda-feira o diploma do Governo que fixa as novas medidas de apoio a quem tem crédito à habitação.





De acordo com o portal da presidência, foi promulgado o diploma que "estabelece a medida de fixação temporária de contratos de crédito para aquisição ou construção de habitação própria permanente e reforça as medidas e os apoios extraordinários no âmbito dos créditos à habitação".