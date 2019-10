Presidente turco ameaça facilitar entrada de 3,6 milhões de refugiados na Europa

Erdogan está insatisfeito com as críticas da Europa relativamente à ofensiva da Turquia sobre a Síria. Caso o Velho Continente mantenha o discurso, o presidente turco diz que pode conduzir milhões de refugiados para o território europeu.

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ameaçou que irá "abrir as portas" a 3,6 milhões de refugiados sírios que estão albergados na Turquia e que poderão procurar abrigo na Europa.





Durante um discurso em Ancara, esta quinta-feira, 10 de outubro, Erdogan avançou com ameaças dirigidas à Europa em resposta à críticas que tem recebido de vários países do Velho Continente quanto à recente ação no norte da Síria. O líder turco alertou ainda a Europa para não rotular estas operações como uma "invasão".