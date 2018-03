Primeira empresa de gestão florestal vai ficar sedeada em Figueiró dos Vinhos

A primeira entidade de Gestão Florestal (EGF) vai chamar-se Empresa Publica de Desenvolvimento e Gestão Florestal e ficará sediada em Figueiró dos Vinhos, anunciou esta quarta-feira no Parlamento o ministro da Agricultura. Capoulas Santos falava no encerramento do debate sobre o relatório da comissão técnica de inquérito aos incêndios de Outubro do ano passado e garantiu que "a reforma da floresta está em plena execução".

A criação de EGF fazia parte do pacote de medidas aprovadas no final do ano passado no Parlamento e o Governo deu o primeiro passo com esta empresa pública que deverá servir de estímulo, abrindo o caminho para a criação de outras empresas do género noutras zonas do país e de iniciativa privada.