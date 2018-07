Ministro-presidente da Baviera assegura estabilidade do governo alemão

O confronto em curso entre Angela Merkel e o seu ministro do Interior, Horst Seehofer, não se traduzirá numa crise governamental que coloque em causa a tradicional aliança de 70 anos entre os democratas-cristãos da chanceler alemã (CDU) e o partido-irmão da Baviera (CSU). A garantia foi dada na manhã desta segunda-feira, 2 de Julho, pelo ministro-presidente bávaro, Markus Soeder.





Citado pela Reuters, Soeder diz esperar que seja possível alcançar um compromisso sobre política migratória e regras de asilo que permita evitar uma cisão no governo alemão.