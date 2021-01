Problemas identificados pelo Tribunal de Contas no registo de imóveis do Estado

Em 2009 foi aprovado um programa de inventariação do património do Estado, porém, passados 11 anos, o levantamento dos bens de domínio público não foi sequer iniciado e o dos bens de domínio privado está incompleto, desatualizado e com erros.

Problemas identificados pelo Tribunal de Contas no registo de imóveis do Estado









