Procura de energia limpa conduz a graves violações dos direitos humanos na RDCongo

No relatório "Powering Change or Business as Usual?" ("Energia para a mudança ou negócios como sempre?"), a organização Amnistia Internacional (AI) e a Iniciativa para a Boa Governação e os Direitos Humanos (IBGDH) denunciam como a exploração industrial de cobalto e cobre para baterias recarregáveis está a conduzir a graves violações dos direitos humanos na República Democrática do Congo (RDCongo)."A expansão das minas de cobalto e cobre à escala industrial" na RDCongo "levou à expulsão forçada de comunidades inteiras e a graves violações dos direitos humanos, incluindo agressões sexuais, fogo posto e espancamentos"."Os despejos forçados que estão a ocorrer à medida que as empresas procuram expandir os projetos mineiros de cobre e cobalto à escala industrial estão a destruir vidas e têm de acabar já", afirmou a secretária-geral da AI, Agnès Callamard.A AI reconhece "a função vital das pilhas recarregáveis na transição energética dos combustíveis fósseis. Mas a justiça climática exige uma transição justa. A descarbonização da economia global não deve conduzir a mais violações dos direitos humanos".Recordando que o povo da RDCongo "sofreu uma exploração e abusos significativos durante a era colonial e pós-colonial", afirmou que "os seus direitos continuam a ser sacrificados à medida que a riqueza à sua volta é despojada."A procura crescente das chamadas tecnologias de energia limpa criou uma procura correspondente de certos metais, incluindo o cobre e o cobalto, essenciais para fabricar a maioria das baterias de iões de lítio. Estas são utilizadas para alimentar uma vasta gama de dispositivos, incluindo carros elétricos e telemóveis.A bateria média de um veículo elétrico requer mais de 13 quilos de cobalto e a bateria de um telemóvel cerca de sete gramas. Prevê-se que a procura de cobalto atinja as 222.000 toneladas até 2025, tendo triplicado desde 2010. A RDCongo possui as maiores reservas mundiais de cobalto e a sétima maior reserva de cobre.Segundo o presidente do IBGDH, Donat Kambola, "as pessoas estão a ser desalojadas à força, ameaçadas ou intimidadas para abandonarem as suas casas, ou induzidas em erro para consentirem em assentamentos irrisórios. Muitas vezes, não existe qualquer mecanismo de reclamação, responsabilização ou acesso à justiça".Para a produção do relatório agora divulgado, as duas organizações entrevistaram mais de 130 pessoas em seis projetos mineiros diferentes na cidade de Kolwezi e arredores, na província de Lualaba, no sul do país, durante duas visitas distintas em 2022.No coração da cidade de Kolwezi, comunidades há muito estabelecidas foram destruídas desde que uma vasta mina de cobre e cobalto a céu aberto foi reaberta em 2015.Edmond Musans, 62 anos, que teve de desmontar a sua casa e ir-se embora, disse: "Nós não pedimos para sermos deslocados, a empresa e o governo vieram e disseram-nos: 'Há minerais aqui'".Cécile Isaka, outra antiga residente, disse que as explosões para alargar a mina provocaram fissuras tão grandes que receou que a sua casa se desmoronasse. Sem outra opção viável, aceitou a oferta de indemnização e desmantelou a sua propriedade danificada em 2022, de modo a poder reutilizar os tijolos para reconstruir noutro local.Perto de Kolwezi, uma subsidiária do Eurasian Resources Group (ERG), com sede no Luxemburgo e cujo maior acionista é o Governo do Cazaquistão, gere o projeto Metalkol Roan Tailings Reclamation (RTR).Um coletivo de 21 agricultores que cultivava na periferia da concessão, perto da aldeia de Tshamundenda, afirmou que, em fevereiro de 2020, sem qualquer consulta significativa ou aviso prévio de despejo, um destacamento de soldados, alguns com cães, ocupou a área enquanto os campos que tinham cultivado eram destruídos.Uma mulher, que falou sob anonimato, descreveu como estava a tentar colher as suas colheitas antes de serem destruídas, quando foi agarrada por três soldados e violada em grupo, enquanto outros soldados assistiam.O relatório insta as autoridades da RDCongo a pôr imediatamente termo às desocupações forçadas, a instigar uma comissão de inquérito imparcial e a reforçar e aplicar a legislação nacional relacionada com a exploração mineira e as desocupações, em conformidade com as normas internacionais em matéria de direitos humanos.