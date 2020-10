Produção industrial cresceu dez vezes mais em Portugal do que na Europa em agosto

Portugal liderou as subidas na produção industrial entre os membros da União Europeia, com um crescimento de dois dígitos neste indicador, que superou largamente o desempenho dos parceiros europeus.





De acordo com os dados revelados esta quarta-feira, 14 de outubro, pelo Eurostat, a produção das fábricas da União Europeia aumentou 1% em agosto, face a julho, traduzindo uma travagem na recuperação que vinha registando nos meses anteriores.





Em julho o acréscimo tinha sido de 4,9%, em junho de 9,6% e em maio de 11,6%.





Em Portugal, porém, a subida da produção industrial foi bem superior, de 10%, colocando o país no pódio dos maiores aumentos, seguido de Itália (7,7%), Hungria e Suécia (6,7%). Ainda assim, Portugal também abrandou ligeiramente a recuperação, já que nos meses anteriores, o aumento tinha sido de 12,7% e 11,2%.





O Eurostat explica que a subida na União Europeia foi impulsionada sobretudo pela produção de bens de consumo duradouro e pela produção de bens intermédios, com aumentos de 5,7% e 2,9%, respetivamente.





Na Zona Euro, o acréscimo foi mais ligeiro, de 0,7%.





Na comparação com o mesmo mês do ano passado, Portugal também contrastou com os parceiros europeus, tendo registado uma subida de 2,1%, que compara com a quebra de 6,2% observada na União Europeia e de 7,2% na Zona Euro.





Portugal, Lituânia e Polónia foram mesmo os únicos países a registar uma subida face a agosto do ano passado, num mês marcado por quebras de 13,2% na produção de bens de capital e de 5,4% na produção de bens intermédios, que condicionaram o desempenho da produção industrial, como um todo.





Olhando para o conjunto dos países do bloco regional, as maiores descidas foram registadas no Luxemburgo (15,8%), Alemanha (11,2%) e França (7,3%).