Produção industrial portuguesa dispara 38% em abril mas fica aquém da Europa

A produção industrial portuguesa deu um salto de 38% em abril, invertendo a tendência negativa do mês anterior. Esta marca ficou, contudo, abaixo da do conjunto dos países da União Europeia e da Zona Euro.Os dados foram revelados esta segunda-feira, 14 de junho, pelo Eurostat.A produção industrial em Portugal escalou 38% em abril face ao mesmo mês de 2020, um salto expressivo face aos 5,8% relativos a março.Já no total dos Estados-membros da União Europeia, a subida em abril foi de 38,7%, quando no mês anterior havia sido de 11,5%. Na Zona Euro a evolução foi ainda mais positiva, com um aumento de 39,3% em abril.Todos os Estados-membros registaram subidas, mas os maiores aumentos na produção industrial registaram-se em Itália, onde a subida foi de 79,5%, na Eslováquia, que deu um salto de 69,1%, e na Roménia, que escalou 64,5%.